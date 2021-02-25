Son Dakika: CAS, Nordin Amrabat transferi için Galatasaray'a 500 bin euro ödenmesine karar verdi!

Nordin Amrabat transferinde anlaşma şartlarının tamamen yerine getirilmemesinden dolayı CAS, Malaga'nın Galatasaray'a 500 bin Euro ödemesine karar verdi.

Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, CAS'ın Amrabat kararını açıklarken ''Amrabat transferi nedeniyle 500 bin euro ödememiz gerektiği belirtildi. Transfer şartlarında Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ama böyle bir maç yapılmamış. 15 kez talep edilmiş ama gerçekleşmemiş.'' şeklinde konuştu.

HAZIRLIK MAÇI MADDESİ

2013-14 sezonunda Amrabat, Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olmuştu. Malaga'nın anlaşmada yer alan ''Galatasaray ile hazırlık maçı düzenlenecek'' maddesine uymadığı ve CAS tarafından bu yüzden ceza aldığı belirtildi.

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