Son Dakika: Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Sahalara döneceği tarih...

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Union Berlin ile yarın TSİ 19.45’te Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, yaz transfer döneminde takıma katılan ancak yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon resmi maça çıkamayan milli oyuncu Arda Güler ile ilgili de konuştu.

Ancelotti, milli oyuncunun son durumuyla ilgili olarak, "Arda Güler iyi durumda ve iyileşmeye devam ediyor. Bireysel çalışmalarını tamamlamak üzere. Önümüzdeki pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacak" şeklinde konuştu.



Arda Güler, Madrid ekibinin sezon öncesi ABD’de gerçekleştirdiği yaz kampından sağ diz iç menisküsündeki sakatlık dolayısıyla ayrılmış ve 14 Ağustos tarihinde ameliyat edilmişti.

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