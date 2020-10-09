Son Dakika | Cappie Pondexter'dan güzel haber! Los Angeles'ta bulundu...

Spor Arena Dış Haberleri | Günlerdir kayıp olan eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yıldız basketbolcu Cappie Pondexter, bu sabaha karşı Los Angeles'ta bulundu.

The Athletic yazarı Lyndsey D'Arcangelo, 37 yaşındaki sporcunun sabah saatlerinde Los Angeles'ta bulunduğunu ve sağlık durumunun son derece iyi olduğunu bildirdi.

Lyndsey D'Arcangelo, "Cappie güvende. Arkadaşları ve ailesi şu an onunla birlikte ve ihtiyacı olan desteği veriyorlar. Cappie, destekleri ve duaları için hayranlarına minnettar olduğunun bilinmesini istiyor. Lüften daha fazla yanında olun, çünkü bu şekilde iyileşiyor. Ailesi yakında bir açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Basını, Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığı ve polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığını aktarmıştı.

TMZ, Cappie Pondexter'ın Salı günü tutuklandığını belirtmiş ve Los Angeles Polis Departmanı da bu bilgiyi doğrulamıştı.

Deneyimli basketbolcunun polislere kimliğini vermeyip başka bir isimle kendini tanıttı gerekçesiyle tutulandığı ve sonrasında Perşembe günü serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

Öte yandan WNBA yıldızının telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulanmıştı.

CAPPIE PONDEXTER KİMDİR?

7 Ocak 1983 California doğumlu olan Cappie Pondexter, 175 cm boyundadır. Skorer guard olarak görev alan yıldız basketbolcu, 2006 yılında Rutgers Koleji'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Phoenix Mercury tarafından 2. sıradan draft edildi. İlk sezonunda, WNBA Batı Konferansı All-Star takımında yer alan Birleşik Amerikalı basketbolcu, 2007 yılında 22 sayı ortalamayla oynayarak Mercury'nin şampiyonluğunda önemli katkıda bulundu.

Cappie Pondexter, bu performansıyla 2007 WNBA final serisinin en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı. Cappie Pondexter, ilk Avrupa serüvenine ülkemizde Fenerbahçe forması giyerek başladı. 2 sezon Fenerbahçe'de oynayan ve bu sürede kazanılan başarılarda gösterdiği performans ile beğenileri kazanan deneyimli oyuncu 2008-09 sezonunda Rusya'nın Ekaterinburg takımına transfer oldu.

Rusya'da da başarılı performansını sürdüren Cappie Pondexter, 2009-10 sezonunda şampiyonluk kupasının ve 3 sezon arka arkaya Rusya Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. 2011-12 sezonu ortasında tekrar Türkiye'ye gelerek 2013-14 sezonu sonuna kadar Fenerbahçe'de görev alan Cappie Pondexter, 2014-15 sezonu için Dandenong Rangers (Avustralya) takımıyla anlaştı.

Burada 23 maça çıkan yıldız basketbolcu; 17 sayı, 5.5 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla süre aldı.

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