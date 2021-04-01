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Son Dakika - CANLI: Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu açıklamalarda bulunuyor!
Fenerbahçe Spor Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de yayınlanan programda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, sarı lacivertli ekibin 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin TFF'ye yaptığı başvuruya dair açıklamalarına cevap veriyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de yayınlanan programda sarı lacivertli kulübün gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...