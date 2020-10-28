Son Dakika | CANLI: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu imza töreninde konuşuyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geçen sezonun sona ermesiyle sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun görevi resmiyete dökülüyor.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz...

BAŞKAN ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

"Yanımda Emre Belözoğlu var. Emre Belözoğlu kim diye sorsak çalıştığı kişiler, futbolcu arkadaşları, ailesi başka şeyler söyler. Ortak noktası Türk futbol tarihinin en önemli futbolcularından bir tanesi. Hangi takımda olursa olsun Fenerbahçe'de, Galatasaray'da Başakşehir'de, dünyanın en önemli 5 liginin 3'ünde yıllarca oynamış, sadece bir takımda değil birçok takımda başarılı olmuş, Türk bayrağını yurtdışında oynarken en iyi şekilde temsil etmiştir."

"Her futbolcu futbolculuk sonrası başarılı olacak diye bir şey yoktur. Hocalık, sportif direktörlük yapıp başarısız olanlar olmuştur, büyük işler başaranlar da olmuştur. Emre, bu yaz itibariyle yepyeni bir kariyere yelken açıyor. Biraz geriye gidelim... Yıl 2018/19. Fenerbahçemiz çok kötü gidiyor, hiç beklemediğimiz sonuçlar alıyoruz, takım olamıyoruz. Sancılı bir süreç. Göksel başkanın da izniyle Emre Belözoğlu ile bir görüşme yaptım. O zaman Başakşehir'in kaptanıydı. Dertleştik, benim yerimde olsaydın ne yapardın dedim. Artıları ve eksileri ile görüşlerimi benimle paylaşmıştı. O dönem daha Emre'nin sezon sonun bize geleceği konuşulmamıştı. Sadece içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumda sen olsan ne yapardın diye Emre'ye sormuştum. Emre'ye 'Sen ne yapacaksın?' diye sormuştum. Başakşehir ile şampiyonluk yaşayıp İtalya'ya taşınmayı düşündüğünü, İtalyancasını geliştirmek istediğini söylemişti."

"FUTBOL ŞUBEMİZİN LİDERİ GİBİYDİ"

"Sezon bitince bazı arkadaşlar, teknik direktörümüz Ersun hoca ve yöneticimiz Semih Bey, Emre'nin bir sezonluğuna kaptan olarak katılıp 20-25 maç katkı sağlamasını, Samandıra'ya aidiyet duygusunu aşılaması gibi fikirle geldiler. Takıma kaptan olarak döndü. Emre Belözoğlu birçok sorumluluk aldı. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Emre bu sürecin içinde sadece takım kaptanı değil, futbol şubemizin lideri gibi yeri geldiği zaman kaptan, teknik direktör, sportif direktör gibi elinden geleni yapıp sorumluluk aldı. Olumlu-olumsuz tüm görüşlerini bizlerle paylaştı."

"Emre Belözoğlu'nun ilk söylediği şeylerden birisi takımda futbol aklı olmadığıydı. Değişik bir transfer sezonu yaşadık. Ağustos ayında başlayan, Ekim ayında biten... Hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup tartıştık. Tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Tabii hepinizin bildiği gibi gerek mali sıkıntılarımız gerek limit sıkıntılarımız çerçevesinde manevra alanımız çok yoktu. UEFA'nın verdiği sattığın kadar alabilirsin kuralı vardı. Geldiğimiz noktaya baktığımızda Emre'nin şapkadan tavşan çıkarttığını görebiliriz. Bu transfer döneminin yıldızı Emre olmuştur. Bu bir ortak çalışmadır. Emre'nin üstünde durduğu oyuncular vardı, hocamızın üstünde durduğu oyuncular vardı."

"Emre, oynadığı liglerde dostluklar kurmuş, networkünü geliştirmiş birisi. Bu isimler zamanla Avrupa'da çok önemli yerlere geldi. Dolayısıyla zamanında kurduğu dostlukların hala devam ediyor oluşunun bize fayda sağlıyor oluşu beni çok etkiledi. Futbolun futbol içinden gelmiş kişilerin yönetmesi gerektiğini hep düşünürüm. Özellikle federasyon cephesinde. Bunun ne kadar önemli bir tercih olduğunu bir kez daha anladık."

SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ RESMEN AÇIKLANDI

"Bugün geldiğimiz noktada yeni sportif direktörümüzü Emre Belözoğlu olarak açıklıyoruz. Bir sportif direktörün takım içinde çok büyük sorumlulukları var. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de dizayn etmek en önemli görevlerinden birisi. İnanın bu süreçte sportif direktörümüz en çok vakti finans grubuyla geçirdi. Yaptığımız her hamlede bir finans faktörü var."

"Emre Belözoğlu bence mükemmel bir iş çıkarttı. Doğru planlamayla kalitemizi arttırdık, maliyetimizi düşürdük. Daha önemlisi Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen oyuncular getirdik. Emre her zaman 'lider oyuncu eksikliğimiz var' derdi. Fenerbahçe formasını taşımanın sorumluluğunu bilen oyuncuların sayısını arttırmamız diyordu. Sonuçta yüksek karakterli, tecrübeli, tecrübeyle gençliğin doğru harmanlandığı bir takım ortaya çıktı. Şu an baktığımızda hem çok iyi birinci takım, hem de birinliğe oynayabilecek ikinci bir takım çıktığını görüyoruz. Bir de pandemi sıkıntısı var. Şu ana kadar bizden uzak durdu ama çoğu takımda çıktığını görüyoruz. İnşallah Samandıra'dan geçmez. Takım derinliği ve kadrosu hiç olmadığı kadar önemli bu sezon. Tüm bu açılardan baktığımız zaman Emre ve ilgili arkadaşlarımız mükemmele yakın bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz."

"Erol Hoca, kasımın ikinci yarısında daha iyi oynayacağımızı söyledi. Sıkıntılı süreçlerimiz olmayacak mı? Tabii ki olacak. Arka arkaya puan kayıpları olacak, beklenmedik puan kayıpları olacak. Bunlar olacak. Genç bir ekibiz. Daha test edilmedik, test edileceğimiz durumlar olacak. Ama ben tünelin ucunda ışığı görüyorum. Özetlemek gerekirse Emre'ye yuvana hoş geldin de demek istemiyorum, buranın bir parçası. Tüm transferleri yapıp Emre'yi açıklamak istemiştim ama doğru düzgün futbolculara da imza attıramadık. Bugüne nasipmiş. Benim için imza sadece bir formalite. Emre ile şartları konuşurken de başbaşaydık. Şartları da konuşmadık zaten. 'Ne takdir ederseniz uygundur' dedi. Emre gerçek bir mohikan! Dün lansmanını yapmıştık zaten. Başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Yeni sportif direktörümüz Türk futboluna hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 1 YILLIK İMZA

EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ

Bende emeği olan tüm hocalarıma, Galatasaray altyapısı dahil olmak üzere hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Çok mutlu ve gururluyum.

Hem başkanımız hem de Erol hocanın söylediği gibi beni olmadan, biz olduğumuz bir Fenerbahçe'nin içinde olmak istedim. Fenerbahçelilerin sabah mutlu uyanmalarını istiyoruz. Rahmetli İslam Abi'nin dediği gibi Fenerbahçeliler mutluysa tüm Türkiye mutludur. Fenerbahçe taraftarına bunu yaşatmak inşallah nasip olur bize. Kendini Fenerbahçeli hisseden herkese bizlere inanmaları, bizlere güvenmelerine, desteklerine ihtiyacımız var.