Son Dakika | Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıkladı! Gökhan Gönül, Enner Valencia, Samatta ve Maradona...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak kritik Beşiktaş derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol Bulut, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ve Mbwana Samatta'nın son durumlarını anlattı. Gökhan Gönül'ün bugün antrenmana çıktığını söyleyen Bulut, Mbwana Samatta'nın ise 3-4 haftalık bir tedavi süreci geçireceğini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca koronavirüse yakalanan Enner Valencia'nin testlerinin negatife dönmesini ve ardından Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti.

OLYMPIAKOS'TAKİ MARADONA ANISI

"Maradona haberiyle dünya futbolu çok üzüldü. Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos döneminde güzel bir anımız olmuştu. 2005-2006 yılında şampiyon olduğumuzda kulüp onu davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda ısınamamıştık çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı. Böyle bir anımız olmuştu. Ölüm bir hayat gerçeği, biz de bunu bir gün tadacağız."

"DURUMDAN MEMNUNUZ"

"18 transfer yaptık. Kolay değil bir anda yüksek performans beklemek. Her şeyi sil baştan yapmamız gerekti. Süreci iyi yönettik. Şu anda 20 puanımız var, 2. sıradayız. Daha iyi olabilirdi. 23-24 puanda da olabilirdik ama şu anda durumdan memnunuz. Birkaç sakat ve hasta futbolcumuz var. Onlar da takıma hızlı bir şekilde geleceklerdir."

ENNER VALENCIA SÖZLERİ

"Enner Valencia dönmedi henüz. Birkaç güne test yapılıp negatif çıkıp Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz."

GÖKHAN GÖNÜL OYNAYACAK MI?

"Gökhan Gönül dün koşulara başladı. Bugün de idmana çıktı. Maça daha var. İnşallah bizimle olur. İki takımda da eksikler var. Sakatlar oluyor cezalılar oluyor. Elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hafta da bunu yapıp derbiden iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz."

"İNŞALLAH KAZANAN BİZ OLURUZ"

"Herkes bizi konuşurken 18 transfer yaptı diye konuşuyor ama Beşiktaş ve Trabzonspor da 12-13 transfer yaptı. Her takım transfer yaptı. Bazıları erken bazıları geç performans yakaladı. Rakibimizde iyi futbolcular var. Bizim kalitemiz belli. Üzerine koymaya çalışıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanan biz oluruz."

"SAMATTA 3-4 HAFTA YOK"

"Samatta kupa maçında 60 dakika oynadı. Beşiktaş maçını düşünerek oyundan aldık. Kendisiyle de konuştuk. Maalesef sakatlığı iyi gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Kendisi bizim için çok önemli. Birkaç maç oynamaması kötü. Bizim için değerli, ihtiyacımız olan bir futbolcu. Her oyuncumuz gibi onun da bize faydası olacak."

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