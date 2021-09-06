Son dakika: Caner Erkin'in yeni takımı için flaş gelişme! Rizespor derken...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması talimatı verilen Caner Erkin'in adresinin belli olmasına kısa bir süre kaldı.

RİZESPOR YAKINDAN İLGİLENİYOR

Caner Erkin ile en yakından ilgilenen kulüp Çaykur Rizespor'du. Caner'e teklif yapan Karadeniz ekibi, Gökhan Gönül'ü de devreye sokmuş ve yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışmıştı ancak bugüne kadar transferde resmi bir gelişme olmadı.

FATİH KARAGÜMRÜK DEVREYE GİRDİ! RESMİ TEKLİF...

Çaykur Rizespor'a gitmesi beklenen Caner Erkin için son olarak Fatih Karagümrük'ün devreye girdiği belirtildi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük, Caner Erkin için resmi teklif yaptı. Kulüp başkanı Süleyman Hurma ve Caner'in menajeri Batur Altıparmak bugün transfer için bir araya gelecek.

İSTANBUL'DA KALMAYA SICAK BAKABİLİR

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan ve oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın da kariyerini düşünerek İstanbul'da kalmaya ve Fatih Karagümrük'e imza atmaya sıcak bakabilir.