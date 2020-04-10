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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Son Dakika | Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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Son Dakika | Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin için Fenerbahçe iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.

Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor

'Caner Erkin Fenerbahçe forması giyebilir ancak...'Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat, son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Arat, 'Caner Erkin’in Gökhan Gönül’e göre Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu bilgisi var Caner’in Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor ancak menajerinin kulüple bir sorunun olduğunu ve o sorunu atlatırsa Caner’in önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giyeceğini duydum.' dedi.
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Son Dakika | Caner Erkinin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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