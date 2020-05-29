Son Dakika | Caner Erkin'in 88 paylaşımı ne anlama geliyor?
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Caner Erkin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Peki 88 paylaşımı ne anlama geliyor?
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan ve Beşiktaş'la da sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in bu sabah bir paylaşım yaptı.
Erkin paylaşımında forma numarası olan 88'i mesaj olarak bıraktı. Tecrübeli futbolcunun bu tweetinin anlamı netlik kazanmadı
Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin transferde Gökhan Gönül'le birlikte Caner Erkin'i tekrar kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia ediliyor.
Caner Erkin'in 'günaydın' mesajının yanındaki 88 ikonu kafaları karıştırırken, kimi kesime göre yıldızı ismin Beşiktaş'la yeniden anlaştığı ve takımda kalacağı yönünde bir mesaj olarak algılandı.
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