Son Dakika | Caner Erkin'den De Boer için olay sözler: 'Saygısız...'

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş'ın milli yıldızı Caner Erkin, Inter günleri hakkında konuştu ve Frank de Boer sebebiyle Avrupa kariyerinin sona erdiğini söyledi.

İşte Caner Erkin'in açıklamaları;

"Inter'e transferimin kariyerim için büyük bir adım olacağını, düzeli oynayıp kupalar kazanabileceğimi ve taraftarların sevgisini kazanabileceğimi düşündüm. Roberto Mancini gittiğinde bile Inter'den ayrılmak istemedim ancak Frank de Boer'ın bana karşı tutumu çok kötüydü. Bana altyapıdan yeni çıkmış genç bir futbolcuymuşum gibi davrandı.

DE BOER SAYGISIZDI

Mancini bana güvenmişti ve gittiğinde çok üzüldüm. De Boer'un tavrı ise tamamen saygısızdı. Kariyerimi değiştirmeme sebep oldu. Bana neden böyle davrandığını hiç anlamadım. Beni antrenmanlara bile almadı. Herkes De Boer'un nasıl bir kişi olduğunu biliyordu. Inter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum.

TÜM HAYALLERİM PARÇALANDI

De Boer'ın Inter tarihinin en kötü teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Tüm hayallerimin, yalnızca 2.5 ay orada kalabilen bir adam tarafından parçalanması çok korkunçtu.

Can Erkin, 2016-2017 sezonunun başında Inter'e transfer olmuş ancak sezon başlamadan Süper Lig'e geri dönerek Beşiktaş'a imza atmıştı. Frank de Boer ise Caner Erkin'den 2 ay sonra Inter'den ayrılmak zorunda kalmıştı.