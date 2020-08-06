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DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Caner Erkin yeniden Fenerbahçe’de | Transfer Haberleri

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Son Dakika Haberi... Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de... Sarı lacivertliler tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe’ye döndü. Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner’in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

 

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