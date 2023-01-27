Son Dakika: Caner Erkin transferi bitiyor! Başakşehir kulüp binasında görüşme...

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bir süre önce VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'i kadrosuna katmak üzere.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; deneyimli sol bek, İstanbul temsilcisiyle görüşme yapmak için kulüp binasına geldi.

Yıldız oyuncu, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük forması ile 12 maça çıktı ve 6 asist yaptı.

YENİDEN BULUŞUYORLAR

Caner Erkin, Medipol Başakşehir'e imza atması durumunda Fenerbahçe'den aynı zamanda takım arkadaşı olan eski teknik direktörü ve sportif direktörü Emre Belözoğlu ile yeniden buluşmuş olacak.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Caner Erkin'in ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz." demişti.

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