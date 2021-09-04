Son Dakika: Caner Erkin Süper Lig'de kalıyor! Gökhan Gönül devreye girdi ve...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle yurt dışından bir kulüple anlaşması suya düşen Caner Erkin, Süper Lig'den bir kulübe transfer olma hedefinde...

Uzun süredir tecrübeli sol bek ile temas halinde olan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, başarılı futbolcuyla tekrar masaya oturdu.

Fanatik'in haberine göre; Caner’in hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’den takım arkadaşı olan Gökhan Gönül de bu transferde devreye girdi. İlk etapta Fenerbahçe’de kalıp, kendini göstermek isteyen Caner’in, kulüpte yaşanan son gelişmelerin ardından bu kez ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde, sol bekte Caner, sağda Gökhan Gönül forma giyecek.

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