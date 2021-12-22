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Son Dakika: Caner Erkin için Trabzonspor iddiası! Volkan Demirel sonrası...

#Trabzonspor#Transfer#Caner Erkin
Son Dakika: Caner Erkin için Trabzonspor iddiası Volkan Demirel sonrası...

Süper Lig'de Altay'ı 2-1 yenerek şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızının Bordo-Mavililer'e gelmek istediği ortaya çıktı.

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Öte yandan Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken sezon başında da gündeme gelen Caner Erkin'in adı yeniden Bordo-Mavililerle anılmaya başlandı.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilirken yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

Kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki sol bek, Karagümrük'le 13 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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#Trabzonspor#Transfer#Caner Erkin

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