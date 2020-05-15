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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Son Dakika | Caner Erkin corona virüsü testinin sonucunu açıkladı!

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Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, sosya medya hesabından paylaştığı videoyla corona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, sosya medya hesabından paylaştığı videoyla corona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.

Twitter hesabı üzerinden test sonucunun videosunu paylaşan Caner Erkin, "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" ifadelerini kullandı.


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