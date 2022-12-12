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Son Dakika: Caner Erkin Beşiktaş'la görüşmelere başladı iddiası!

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#Caner Erkin#Beşiktaş#Karagümrük
Son Dakika: Caner Erkin Beşiktaşla görüşmelere başladı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 17:19

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran ve bonservisini elinde bulunduran Caner Erkin için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Fatih Karagümrük'le yolları ayrılan Caner Erkin'in yeni durağı merak konusu oldu. Tecrübeli futbolcunun, eski takımı Beşiktaş'la görüşmelere başladığı iddia edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Caner hırsını sevdiğim ve beğendiğim bir futbolcu. Yok diyemem ama var da diyemem. İhtiyacımız varsa görüşürüz" demişti. Şenol Güneş ise "Caner benim sevdiğim bir futbolcu" açıklamasını yapmıştı.

A Spor'un haberine göre; taraflar transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 

Tecrübeli futbolcunun İtalyan hoca Andrea Pirlo ile problem yaşadığı ve takımdan ayrıldığı iddia ediliyor...

Karagümrük'te bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 6 asist üreten Caner Erkin, bu istatistikte ligin en başarılı oyuncusu konumunda.

Caner Erkin, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takıma fayda sağlamıştı. Caner, 2020 Ağustos ayında tekrar eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmüştü. Caner şimdi de bir başka eski kulübüne geri dönüyor.

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