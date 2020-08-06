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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Son Dakika | Caner Erkin Beşiktaş'a veda etti! Fenerbahçe...

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve görüşmelerden sonuç çıkmayan Caner Erkin, paylaştığı mesajla Siyah-beyazlı kulübe veda etti. Caner Erkin'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Caner Erkin'in açıklaması şu şekilde:

"İyi günde kötü günde, formamı samimiyetle terletirken beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim..."

Caner Erkin yeniden Fenerbahçe’de
Caner Erkin yeniden Fenerbahçe’de

Son Dakika | Caner Erkin Beşiktaşa veda etti Fenerbahçe...

Detaylar geliyor...

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