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Son Dakika | Caner Erkin Beşiktaş'a veda etti! Fenerbahçe...
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve görüşmelerden sonuç çıkmayan Caner Erkin, paylaştığı mesajla Siyah-beyazlı kulübe veda etti. Caner Erkin'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
Caner Erkin'in açıklaması şu şekilde:
"İyi günde kötü günde, formamı samimiyetle terletirken beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim..."
Detaylar geliyor...
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