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Haber Giriş: 14.07.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Çağlar Söyüncü'ye büyük şok!

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Son Dakika | Çağlar Söyüncü'ye büyük şok!
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İngiltere Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenilen Leicester City'de kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü'ye 3 maç ceza verildi.

Spor Arena Dış Haber | Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü maçın 67. dakikasında gol sonrası kaleden topu almak isteyen rakibine tekme atarak doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Milli futbolcuya 3 maçtan men cezası verildi. Böylece Çağlar Söyüncü Premier Lig'de sezonu kapatmış oldu.

Konuyla ilgili konuşan Leicester City menajeri Brendan Rodgers; "Çağlar'la konuştum. Takımda istemediğimiz bir disiplinsizlikti yaptığı. Sezon boyunca birinci sınıf bir performans sergiledi. Bunu yaparken hırsını yönetmeyi de başardı. Bu tecrübeden ders çıkaracaktır." diye konuştu.

Son Dakika | Çağlar Söyüncüye büyük şok

Son Dakika | Çağlar Söyüncüye büyük şok

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