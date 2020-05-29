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GeriFutbol Son Dakika | Çağlar Söyüncü'nün hocası Rodgers'tan corona virüsü itirafı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Çağlar Söyüncü'nün hocası Rodgers'tan corona virüsü itirafı!

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Son Dakika | Çağlar Söyüncü'nün hocası Rodgers'tan corona virüsü itirafı!
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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers, Mart ayında koronavirüse yakalandığını itiraf etti.

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.

47 yaşındaki teknik adam, BBC'ye verdiği demeçte, "Ben ve eşim liglere ara verildikten hemen sonra hastalığa yakalandık. Bir hafta sonra gerçekten zorlanmaya başladım, koku ve tat alma duyumu kaybetmiştim." ifadelerini kullandı.

Kendini oldukça güçsüz hissettiğini ve yürümekte zorluk çektiğini belirten Rodgers, "Bana Kilimanjaro Dağı'na tırmanmayı hatırlattı. Orada da yukarıya doğru tırmandıkça daha çok nefessiz kalırsınız." yorumunu yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklanmıştı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester, ligde 53 puanla 3. sırada yer alıyor.

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