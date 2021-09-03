Son dakika: Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Milli Takım kampına İspanya'da katıldı! Ozan Tufan...
TFF, İngiltere Premier Lig'in kırmızı listedeki ülkelere futbolcu göndermeme kararı sonrası ülkemize gelemeyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın Cebelitarık maçı için gidilen İspanya'da Milli Takım kampına katıldığını açıkladı. Ozan Tufan ise İngiltere’deki oturum iznindeki sorun nedeniyle kampa katılamadı.
Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak A Milli Takım kadrosuna İspanya'da dahil oldu. İki oyuncu Cebelitarık maçında forma giyebilecek. Ozan Tufan ise İngiltere’deki oturum iznindeki sorun nedeniyle kampa katılamadı.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).