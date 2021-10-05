Son dakika: Çağdaş Atan'ın yeni adresi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu

A Spor'un haberine göre; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'un yerine Çağdaş Atan'ı getirme kararı aldı.
Çağdaş Atan, Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılmıştı.
Alanyaspor ile 47 maç
Atan, 2020-2021 sezonunun ilk haftasından bu yana çalıştırdığı turuncu-yeşilli takımın başında 42'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i Avrupa Ligi elemesi olmak üzere 47 maça çıktı.
41 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 21'inde galibiyet sevinci yaşadı. Alanyaspor, Atan yönetiminde çıktığı karşılaşmaların 8'inde rakipleriyle berabere kaldı, 18'inde sahadan mağlup ayrıldı.