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Son dakika: Çağdaş Atan'ın yeni adresi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu

#Çağdaş Atan#Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Son dakika: Çağdaş Atanın yeni adresi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu

İrfan Buz'la yollarını ayıran Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çağdaş Atan'la anlaştı.

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A Spor'un haberine göre; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'un yerine Çağdaş Atan'ı getirme kararı aldı.

Çağdaş Atan, Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılmıştı.

Alanyaspor ile 47 maç

Atan, 2020-2021 sezonunun ilk haftasından bu yana çalıştırdığı turuncu-yeşilli takımın başında 42'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i Avrupa Ligi elemesi olmak üzere 47 maça çıktı.

41 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 21'inde galibiyet sevinci yaşadı. Alanyaspor, Atan yönetiminde çıktığı karşılaşmaların 8'inde rakipleriyle berabere kaldı, 18'inde sahadan mağlup ayrıldı.

 

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#Çağdaş Atan#Yeni Malatyaspor#Süper Lig