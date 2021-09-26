Son Dakika: 'Büyük Mustafa'nın ustalık eseri

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Nuri İMRE - ŞU günlerde taraflı-tarafsız tüm futbolseverlerin imrenerek takip ettiği ve ayakta alkışladığı bir takım var Süper Lig’de... İzmir’in ulu çınarı ‘Büyük Altay’... Ege ekibi, Süper Lig’e 18 yıl sonra bir döndü döndü pir döndü... 14.3 milyon Euro’luk kadro değeriyle Süper Lig’in en düşük maliyetli takımı olmasına rağmen ilk 7 haftalık seride 5 galibiyet alarak 15 puan topladı ve maç fazlasıyla da olsa zirveye yerleşti. Üstelik tüm bunları 6.5 milyon Euro gibi inanılmayacak kadar düşük bir transfer harcamasıyla başardı.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU EN DOĞRU İSMİ SEÇTİ

Futbol aklını iyi kullandı Altay... Öncelikle takımın başına gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamlardan Mustafa Denizli’yi getirdi. Kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, tüm transferleri ‘Türk futbolunda 3 büyük takımı da şampiyon yapan tek teknik direktör’ unvanına sahip Denizli’nin isteği doğrultusunda gerçekleştirdi. Siyah beyazlıları geçen sezon TFF 1. Lig play-off’unda şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıyan Mustafa Denizli, takımı Süper Lig’e taşıyan kadroyu çöpe atmadan, isimsiz ancak başarıya aç yabancılarla güçlendirdi

1 TÜRK, 9 YABANCI TRANSFER ETTİ

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Geçen sezondan 15 futbolcuyu kadrosunda tutan Mustafa Denizli, yerli olarak bir tek Ceyhun Gülselam’ı kadroya katarken, 9 yabancı futbolcu transfer ettirdi. Alınan yabancıları tespit ederken ekibiyle birlikte tam 10 gün dış dünyaya kapıları kapattı tecrübeli hoca. Önceden oluşturulmuş listesinde yer alan 300’e yakın ismi tek tek inceledi ve maddi-manevi açıdan Altay’a en uygun isimlerin alınmasını sağladı. Yeni transferler içinde ‘Budur’ dedirtecek bir tek isim dahi yoktu. İşin doğrusu, Altay taraftarları da sezon öncesi bu nedenle tedirgindi. Hemen herkes iyi transfer yapılamadığına inanıyordu.

TÜM TRANSFERLER İSABETLİ ANCAK BAMBA ÇOK FARKLI

Altay’ın Norveç ekibi Brann’da bulup bedavaya aldığı Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Bamba, sezonun ilk 7 haftasında 4 gol, 1 asist üreterek Süper Lig’de skora en fazla sayıda katkı yapan futbolcu oldu.

Altay’ın özenle seçip bulduğu, düşük maliyetli yabancılarından bir çoğu ses getirdi ama Fildişi Sahilli Daouda Karamoko Bamba farklı performansıyla “İşte tam isabet transfer budur” dedirtti. Norveç takımı Brann’da bulunan ve bonservissiz alınan 26 yaşındaki santrfor, 7 maçta oynadığı 575 dakikayı 4 gol, 1 asistle taçlandırdı.

KALECİ LİS GÜVEN VERİYOR

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Bamba gibi ilk 7 karşılaşmada kesintisiz oynayan Polonyalı Matheusz Lis kalesinde güven verirken, yine tüm maçlarda 11’de olan İranlı sağ kanat Mohammed Naderi, bulduğu 88 dakikalık süreye 2 gol sığdıran Mısırlı forvet Ahmed Rayyan, 2 gol, 1 asist üreten Hollandalı sağ

kanat Leandro Kappel, İsveçli stoper Eric Björkander, Şilili orta sahalar Cesar Pinares ve Martin Rodriguez, Brezilyalı orta saha Thacieno ve Fildişi Sahilli ön libero Sarpe Arnoud Aka, Altay’a güç, Süper Lig’e renk kattı.

ALTAY’IN DA EKSiĞi ÇOKTU

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Altay’ın 2-1 kazandığı Beşiktaş galibiyetinin ardından Mustafa Denizli de dahil herkes konuk ekibin eksiklerine vurgu yapıp Sergen Yalçın’a sahip çıktı ama bu 90’da ev sahibi ekibinin de eksiği çoktu. Sürekli oynayan Khaly Thiam’ın cezalı oluğu siyah beyazlılarda, sakat olan Ahmed Rayyan, Martin Rodriguez, Andre Poko ve Eren Erdoğan da Beşiktaş karşısında görev alamadı.

FUTBOLCU FABRİKASI ALTAY

1914 yılında kurulan Altay, en büyük efsanesi Mustafa Denizli’nin yanı sıra, kulübün adını kendisine soyadı yapan Vahap Özaltay ile Alpay Özalan, Toprak Kırtoğlu, Reha Kapsal, Ümit Birol, Sinan Kaloğlu, Hayrettin Demirbaş, Erdi Demir, Necati Ateş, Çağdaş Atan, İbrahim Akın ve Okay Yokuşlu gibi çok önemli futbolcular yetiştirdi.

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OKAY VE CENK ÖZKAÇAR

Altay altyapısından yetişen Okay Yokuşlu halen Celta Vigo takımında forma giyiyor. Cenk Özkaçar da Lyon kadrosunda yer alıyor.

Şu anda Süper Lig’de forma giyen Semih Kaya, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Ulaş Zengin, Ali Şaşal Vural, Atakan Çankaya da yine Altay patentli oyuncular.

BiR ÇIRPIDA ALTAY

Süper Lig tarihinde en fazla mücadele eden 8. takım.

İzmir’in ilk milli futbolcusu Hamit Aslan, Altaylı’dır.

UEFA Kupası’na katılan ilk Türk takımı Altay’dır.

Türkiye Kupası’nı İstanbul dışına çıkaran ilk takım da yine Altay’dır.

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SON 3 GALİBİYET 2-1’LİK SKORLA GELDİ

Sezonun ilk 2 haftasında Kayseri (3-0) ve Alanya (4-1) karşısında alınan galibiyetler Altay camiasındaki umutsuz havayı yok etti. Ardından F.Bahçe (0-2) ve Konya (1-3) yenilgileri gelse de, sonrasında Göztepe (2-1), Rize (2-1) ve Beşiktaş (2-1) galibiyetleri, siyah beyazlıları zirveye yükseltti.

İŞTE ALTAY’I ZİRVEYE TAŞIYAN İSTATİSTİKLER

117- Altay, maç başına ortalama 117 kilometre ile Süper Lig’in en çok koşan takımı.

14.6- Süper Lig’de maç başı şut ortalaması en yüksek olan takım Altay (14.6).

6- Maç başı şut ortalaması 14.6 olan siyah beyazlılar, isabetli şutta da ligin en iyisi (6).

59- Geri kazanılan toplarda (59) ve rakip sahada kazanılan toplarda (14) ligin en başarılısı.

18- Orta sayısında (18) dördüncü sırada yer alan Altay, isabetli ortada ise birinci durumda (6).

56- Pas arasında (56) zirveyi Kayseri ile paylaşan Altay, rakip sahada pas arasında ikinci (17).

59- Sahipsiz top kazanmada (59) ve rakip sahada sahipsiz top kazanmada da birinci (23).