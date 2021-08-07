Son Dakika: Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına damga vuran hakem! Puanı vermeseydi...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda tarih yazarak altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ettiği mücadelenin raunt puanları ortaya çıktı.

Üç raunt üzerinden oynanan mücadelenin ilk rauntunda Busenaz Sürmeneli, beklediği performansı sergileyemedi ve mücadelenin 5 hakeminin yalnızca birinden puan alabildi.

8 KEZ 10 PUAN ALDI

İkinci rauntta maça ağırlığını koyan ve üstünlüğü ele alan milli boksör, 5 hakemin tamamından 10'ar puan alarak öne geçti.

Son raunt büyük çekişmeye sahne olurken, Busenaz Sürmeneli 5 hakemin 2'sinden 10 puan almasına karşın, toplamda 8 kez 10 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu eğer ilk rauntta Ugandalı hakemden puan alamasaydı, karşılaşmayı yenilgiyle tamamlamak zorunda kalacaktı.