Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de finalde! Tarihimizde ilk kez...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda ise Busernaz Sürmeneli finale çıktı.



Kokugikan Arena'da ilk olarak ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

BUSENAZ ÇAKIROĞLU'NUN RAKİBİ BULGAR



Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu. Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor. Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak.

BUSENAZ SÜRMENELİ DE FİNALDE!

Bir diğer milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli de 69 kiloda Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek adını finale yazdırdı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

BUSANAZ SÜRMENELİ'NİN RAKİBİ ÇİNLİ



Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin finaldeki rakibi Çinli Gu Hong oldu. Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.



Karşılaşmaları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: ALTINI ALMAK İSTİYORUZ

Buse Naz'ın finale çıktığı mücadele sonrası açıklamaları şu şekilde:

"Çok inandık buradan altın madalya alarak gitmek istiyoruz, final oynayarak değil. Dün akşam yürüyüş yaparken hocamızla da konuştuk. 12 yıllık bir emek var. Bu zamana kadar gösterdiğim performansın toplamını ortaya koyacağım. Rakibim 54 kiloda dünya şampiyonuydu. Olimpiyat için 51 kiloya indi. Analizsiz maça çıkmıyoruz. Her rakibe göre oynadım dikkat ederseniz. Onlar da taktik yapıyorlar. Beni izleyen, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ali Koç başkanıma teşekkür ediyorum. Sürekli irtibat halindeyiz. Finalde altını alacağız inşallah."

BUSENAZ SÜRMENELİ: TÜRKLER HİÇBİR ZAMAN PES ETMEZ

Busenaz'in finale yükseldiği karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. 12 senedir sabah akşam bunun için çalışıyorum. Yemek yemiyorum, çalışıyorum. Psikolojik sıkıntılar, sakatlıklar... Her şey bunun için. Biz hazırız, hazır geldim buraya. Türkiyeme altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler. Ülkemizde üzücü olaylar var. Beklesinler, bir ölür bin diriliriz. Türk'ü hafife alıyorlar. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Bizim böyle maçlarımız ülkemizin zorlu zamanlarında geliyor hep. İnşallah altın madalyayla dönmek nasip olacak. Sadece beklesinler. Türkler ihiçbir zaman pes etmez. Futbol oynarken 10-0 geride olsak bile hücum yaparız. Ben de küçüklükten beri bu şekilde yetiştim, bugünler için hazırladım kendimi."