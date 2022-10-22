Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu

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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda’dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu’ndan milli boksörlere tebrik mesajı



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir’i tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir’i tebrik ediyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."