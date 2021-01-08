Son Dakika | Bursaspor’u heyecanlandıran transfer! Fenerbahçe, Ozan Tufan ve ayrılık ihtimali...

Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich’in kadrosuna katmayı düşündüğü Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın muhtemel transferinden yetiştiği kulüp Bursaspor da pay alacak.



TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Tufan transferini beklemeye başladı. Maddî anlamda zor günler geçiren yeşil beyazlı kulüp, alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın İngiltere’ye transferinin gündeme gelmesinin ardından gözünü İstanbul’a çevirdi.

BONSERVİSİN YÜZDE 3.5'LUK KISMI BURSA'YA



Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich’in kadrosuna katmak için hareketi geçtiği 26 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe’den ayrılması durumda Bursaspor da bu transferden pay alacak. Yeşil beyazlı kulüp, bonservis bedelinin yaklaşık yüzde 3.5’unu dayanışma payı olarak kasasına koyacak.



Ozan Tufan, 2015 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Millî futbolcu bir dönem kiralık olarak Alanyaspor forması da giymişti.

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Öte yandan Ozan Tufan'ı dün gece oynanan Alanyaspor maçında Milan izlemeye geldi. Başarılı bir performans ortaya koyan Ozan Tufan için Crystal Palace'ın 10 milyon euroluk resmi bir teklifi olmuştu.

Sarı lacivertlilerin Ozan Tufan'ın ara transfer döneminde bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenilirken sezon sonu önemli bir transfer gerçekleşebilir.

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