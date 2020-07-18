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İHA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | Bursasporlu genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

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Son Dakika | Bursasporlu genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti
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Frutti Extra Bursaspor Basketbol takımının alt yapısında forma giyen Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti.

Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen Kadir Buğra Acar'ın vefat ettiği öğrenildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Frutti Extra Bursaspor alt yapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika | Bursasporlu genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti

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