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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Bursaspor'da şok ayrılık! 22 gün sonra gönderildi...

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Son Dakika: Bursaspor'da şok ayrılık! 22 gün sonra gönderildi...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 22 gün önce kadrosuna kattığı Ozan Sol'un sözleşmesini feshetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni transfer Ozan Sol'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Yeşil beyazlı ekip, Ozan Sol'ı 9 Ağustos tarihinde kadrosuna katmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun Bursaspor kariyeri 22 gün sürdü.

2. LİG'İN GOL MAKİNASIYDI

Geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Ozan Sol, ligde 30 gol 5 asistle oynarken, kupayı da 1 golle geçmişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz profesyonel futbolcu Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiştir. Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini Ekip Liderimiz Emin Adanur kendi karşılaşmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika: Bursasporda şok ayrılık 22 gün sonra gönderildi...

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