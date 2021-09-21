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Son Dakika: Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi!

#Bursaspor#Özcan Bizat#Futbol
Son Dakika: Bursasporda Özcan Bizati dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Sezona Mustafa Er ile başlayan Bursaspor, daha sonra Fatih Tekke'yi göreve getirmişti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Sezona Mustafa Er ile başlayan Bursaspor, daha sonra Fatih Tekke'yi göreve getirmişti. Fatih Tekke'nin ardından bugün göreve gelen Özcan Bizati, Bursaspor'un bu sezonki 3. teknik direktörü oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olsun temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz.

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#Bursaspor#Özcan Bizat#Futbol