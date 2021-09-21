Son Dakika: Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi!

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Sezona Mustafa Er ile başlayan Bursaspor, daha sonra Fatih Tekke'yi göreve getirmişti. Fatih Tekke'nin ardından bugün göreve gelen Özcan Bizati, Bursaspor'un bu sezonki 3. teknik direktörü oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olsun temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz.