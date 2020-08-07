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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 21:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı

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Son Dakika | Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Bursaspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kulübün olağanüstü genel kurulu birinci toplantısının 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verildiği bildirildi

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