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Son Dakika: Bursaspor'da yeniden Mustafa Er dönemi!

#Bursaspor#Mustafa Er#Transfer
Son Dakika: Bursasporda yeniden Mustafa Er dönemi

Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Mustafa Er'e hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YENİDEN BURSASPOR'DA

Bursaspor altyapısından yetişen ve futbola Bursaspor'da başlayan Mustafa Er, 2005 yılında Konyaspor'a transfer olmuş ve orada da 4 sezon oynamıştı. Ardından Ankaragücü, Denizlispor, Bugsaşspor ve Erdekspor'da forma giyen Mustafa Er, 2014 yılında futbolu bırakmıştı.

1980 doğumlu olan 38 yaşındaki Mustafa Er, futbolu bıraktıktan sonra Bursaspor'da antrenörlük yaparken 2017-2018 sezonunun son maçında takım ona emanet edilmişti ve Trabzonspor karşısında deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyet ile Bursaspor ligde kalmıştı. Daha sonra görevini Samet Aybaba'ya devretmişti.

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Daha sonra 2020/2021 sezonunda teknik direktör İrfan Buz'un yerine göreve getirildi.

Bu sezon başında Bursaspor'dan gönderilen teknik adam, Tamer Tuna'nın takımdan ayrılmasıyla Bursaspor'a geri döndü.

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#Bursaspor#Mustafa Er#Transfer

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