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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi!

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Son dakika: Bursaspor'da Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi!

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, sezon sonu için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayn ve kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sezon sonu için Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman, Bursaspor'dan resmen ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten TFF'ye yapılan bildirimde Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: Bursasporda Ali Akmanın sözleşmesi feshedildi

Son dakika: Bursasporda Ali Akmanın sözleşmesi feshedildi

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