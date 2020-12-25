Son Dakika | Bursaspor'da Ali Akman'dan transfer açıklaması! Lille...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Ali Akman, bu sezon istatistikleri alt üst eden performansının ardından hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 18 yaşındaki genç futbolcu, oynamak istediği ligi itiraf etti ve Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile Mustafa Kapı'nın forma giydiği Fransız devi Lille'in kendisine olan ilgisine dair iddialara dair samimi cevap verdi.

Şu an için transferi düşünmediğini ve Bursaspor için elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini söyleyen Ali Akman, hedefinin Avrupa olduğunun altını çizdi ve özellikle La Liga'yı yakından takip ettiğini belirtti.

Ali Akman ayrıca, Lille'in kendisini transfer etmek istediği yönündeki haberlere dair ise "Lille haberlerini de okudum ama bana gelen bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

ALİ AKMAN'IN LILLE VE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben her zaman Avrupa'yı hedefleyen bir insanım. Avrupa benim hedefim. İnşallah nasip olur ama şu anda Bursaspor için elimden geleni yapıyorum. Lille haberlerini de okudum ama bana gelen bir şey yok. Şu anda transferi düşünmek istemiyorum. Avrupa'nın tüm liglerini takip ediyorum ama La Liga'yı daha özel görüyorum."

LILLE'DEN 2.5 MİLYON AVROLUK TEKLİF İDDİASI

Ali Akman için Ligue 1 ekibi Lille teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ali Akman için yeşil-beyazlı ekibin kapısını çalan Fransız yöneticilerin, 2.5 milyon avro ve sonraki satıştan pay teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Kadrosunda Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz gibi Türk oyuncular bulunduran Lille'in Ocak ayında bu transferi bitirmek istediği kaydedilmişti.

Öte yandan Ali Akman'la ilgilendiği öne sürülen Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un ise herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Bursaspor formasıyla parmak ısırtan Ali Akman, yeşil beyazlı ekipte forma şansı bulduğu 16 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist yapmayı başardı.

Genç futbolcunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.

"FATİH TERİM'E SÖZÜMÜZ VAR" İDDİASI

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan Ali Akman için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü.

Ayhan Akman'ın, yeğeni için söz konusu menajerlere, "Fatih hocaya sözümüz var..." diyerek yeğeninin Türkiye'de kalma ihtimalinde sarı kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediğini ilettiği iddia edilmişti.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ SÖYLENTİLERİ

Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorladığı hatırlatılarak sarı lacivertli ekibe tarihi bir çalım atıldığı belirtilmişti. Emre Belözoğlu'nun, genç oyuncunun babasıyla transfer hakkında görüşmesine rağmen tercihinin sarı kırmızılı ekip olduğu kaydedilmişti.

AYHAN AKMAN'DAN CANLI YAYINDA CEVAP

Tüm bu gelişmelerin ardından Ali Akman'ın amcası ve temsilcisi Ayhan Akman, yeğeninin geleceğine dair TRT Spor'da açıklamalarda bulunmuştu. Yorumculuk yaptığı programda yeğeni hakkındaki söylentilerine açıklık getiren Ayhan Akman, transfer teklifleri geldiğini doğrularken Galatasaray ile Fenerbahçe iddialarına ise yanıt verdi.

"Bunu her zaman söylüyorum. Ali Akman'ın amacı yurt dışında futbol oynamak. Dışarıda konuştuğum kişilere de bunu söylüyorum. Ali Akman'ın niyetinin, planlarının, amaçlarının, hayallerinin bu olduğunu söylüyorum. O takım istiyor, bu takım istiyor gibi konulara hiç girmiyorum. Evet, talipleri var. Avrupa'dan da var. Bunu söylemekte bir sakınca yok. "Ali Akman'ın ilk planı ve düşüncesi Avrupa'da futbol oynamak. Kendini daha çok geliştirmek istiyor. Böyle bir hayali var. Öyle bir planı var. Onun dışında benim ağzımdan herhangi bir yere bir açıklamadır, ya da bir başka şey yok. Hiçbir şekilde konuşmadım. Ben onun amcasıyım. Evet, eski bir Galatasaray oyuncusuyum. Galatarasaylıyım doğru. Ama Ali Akman'ın da kendisine göre bir planlaması, hayalleri, amaçları var. Son olarak hiçbir yere, hiçbir şekilde konuşmadım. Çok fazla spekülasyon çıkmaya başladı. Ben Ali Akman'ın da bundan etkilenmemesini istiyorum. Ali Akman kendi işine bakıyor, Bursaspor'a hizmet ediyor şu an. Onların da bir amaçları var. Yıpranmaması lazım. Amcası olarak, kafasının tamamen futbolda olmasını istiyorum. "

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 doğrumlu Ali Akman İnegölspor alt yapısında futbola başladı ve kısa süre sonra Bursaspor'a transfer oldu. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman santrafor, forvet arkası ve sol kanat oynayabiliyor.

İnegölspor’dan 2015 yılında Bursaspor altyapısına gelen genç milli oyuncu, geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Timsah’ın eski hocası Samet Aybaba tarafından A Takım’a alınan Akman, kötü performansı sebebiyle bir süre forma şansı bulamamıştı.

İDOLÜ AGUERO VE FIRMINO

“Kendime örnek aldığım değil ama beğendiğim çok fazla forvet var. Mesela Aguero‘yu çok fazla beğeniyorum. Roberto Firmino da son zamanlarda çok iyi oynuyor. Onun stilini de çok beğeniyorum.”

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