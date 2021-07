Son Dakika: Bursaspor’a müjde; transfer engeli kalktı!

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, uzun süredir camianın gündemini meşgul eden transfer engeline ilişkin müjdeli haber 2’nci Başkan Emin Adanur'dan geldi.

Adanur, 44 dosyadaki kişi ve kurumların tamamıyla anlaşma sağlandığını açıkladı.

Adanur, müjdeli haberi "Bursaspor sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ifadeleriyle camiaya duyurdu.

Bursaspor Kulübü de, "Geliyoruz" ifadesini paylaştı.

Transfer engeli nedeniyle geçtiğimiz sezondan itibaren transfer yapamayan Bursaspor, yeni sezonda kadrosuna takviye gerçekleştirebilecek.

MUSTAFA ER: 10-11 TRANSFER YAPACAĞIZ

Bursaspor'da 2’nci Başkan Emin Adanur'un, transfer engeline ilişkin 44 dosyanın tamamının sonuçlandırıldığı müjdesini vermesinin ardından, teknik direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.

Transfer tahtasının açılmasının tüm camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Mustafa Er, "İlk günden itibaren yönetim kurulumuz, tahtanın açılacağını sürekli olarak dile getirdi. Ne zaman açılacağı ile ilgili bazı sıkıntılar vardı, en hızlı bir şekilde açma ile ilgili çok yoğun mesai harcandı. Bugün itibariyle bu sonlandı. Dışarıdaki, kamuoyundaki soru işaretlerinin de ortadan kalktığını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah bundan sonraki süreç kulübümüz adına çok daha sağlıklı ilerleyecektir" diye konuştu.

"ARTIK TAMAMEN NETLEŞTİ"

Birçok oyuncu ile temasta olduklarına değinen genç teknik adam, "Bu süreçte yaşadığımız en büyük problemlerden biri, futbolcuların ve menajerlerin bazılarında tahtanın açılıp açılmayacağı ile ilgili tereddütlerdi. Başka teklifler olunca, haliyle diğer teklifleri değerlendiren oyuncular vardı. Sürekli olarak listemizi güncellediğimizi dile getirmiştim. Bundan sonra inanıyorum ki süreç çok daha hızlı ilerleyecektir. Artık tamamen netleşti, kamuoyu da artık bunu biliyor. Transferler bundan sonraki süreçte çok daha hızlı gelecek ve takıma katılacaktır" şeklinde konuştu.

"YABANCI OYUNCU KONUSUNU 5+1 ŞEKLİNDE DÜŞÜNÜYORUZ"

Bazı isimler ile görüştüklerini, ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade eden Er, "Anlaşma aşamasında olduğumuz isimler var. Transfer tahtasının açılmasına ilişkin bekleyen oyuncular vardı, hala bekliyor bazıları. Son ana geldiğimiz, noktalamak üzerinde olduğumuz oyuncular var. İlerleyen günlerde gelişmeleri göreceksiniz. Minimum 8, maksimum 10-11 transfer yapacağız. Yabancı oyuncu konusunu 5+1 şeklinde düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE BUNU DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Takımdaki genç oyunculara da tekliflerin geldiğini belirten Er, "Yönetim kurulumuz, gelen teklifleri değerlendiriyor. Bizim tabii ki amacımız mevcut kadroyu koruyabilmek ama çok iyi bir teklif gelirse bunu değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIDAKİ OYUNCULAR GÖZBEBEĞİMİZ"

Son olarak 2 hafta sonra sezonun başlayacağına dikkat çeken genç teknik adam, "Sezonun ilk 2-3 haftası sancılı geçecektir, takım olgusunu, birlikteliği ortaya koyabilmek süreç alacaktır. Biz minimum seviyede maksimum verim alabilmek için, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncular artık birçok mevkide oynayabilmeliler. Her pozisyonun bir gerekliliği var. Oyunculara farklı bir misyon yükleyebiliriz. Altyapıdaki oyuncular gözbebeğimiz. Süreç içerisinde performansı artan, önündeki oyuncuları yakalayan hatta geçen oyuncular formayı alacak. Tek amacımız onların gelişimlerini hızlandırarak, performanslarını üst seviyeye çıkarmak. Performansını üst seviyeye çıkaran her oyuncu formaya hak kazanacak" şeklinde konuştu.

Er, son olarak kaleciler dahil olmak üzere 26, 27 kişilik bir kadro oluşturacağını belirtti.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...