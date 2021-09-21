Son Dakika: Bursaspor yeni hocası Özcan Bizati'ye emanet! 6 haftada 3. teknik direktör...

Haberin Devamı

Spor Arena - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edilerek, Bizati ve ekibine yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.



2000 yılından itibaren antrenörlük yapan Bizati; MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Pendikspor, Denizlispor, Samsunspor, Trabzonspor, Boluspor, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor takımlarında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlendi.



6. HAFTA 3. HOCA

Bursaspor, kulüp başkanı Emin Adanur ile yaşadığı problemin ardından sezon öncesi başlangıcı yaptığı Mustafa Er ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlılar daha sonra göreve Fatih Tekke'yi getirdi. Tekke, alınan başarısız sonuçların ardından gönderilince 6. hafta sonunda Özcan Bizati takımın yeni teknik direktörü oldu.

Bizati, geçen sezon Gençlerbirliği'nde 13 maçta görev yapmıştı.

Haberin Devamı