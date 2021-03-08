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GeriFutbol Son Dakika: Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta!
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta!

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Son Dakika: Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta!

Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman, sezon sonu için anlaştığı Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı.

Eintracht Frankfurt'tan yapılan açıklamada sezon sonu için anlaşılan Ali Akman ile şimdiden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sağlık kontrolleri ve koronavirüs protokollerinin ardından Ali Akman'ın takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Ali Akman, gelecek sezondan itibaren yeni takımında forma giymeye başlayacak.

Son Dakika: Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman resmen Eintracht Frankfurtta

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