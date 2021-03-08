Son Dakika: Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta!

Eintracht Frankfurt'tan yapılan açıklamada sezon sonu için anlaşılan Ali Akman ile şimdiden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sağlık kontrolleri ve koronavirüs protokollerinin ardından Ali Akman'ın takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Ali Akman, gelecek sezondan itibaren yeni takımında forma giymeye başlayacak.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...