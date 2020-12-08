Son Dakika | Bursaspor hata yapmadı! Ali Akman yine attı...

TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Bursaspor oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Özer Hurmacı ve 52. dakikada Ali Akman kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 69. dakikada penaltıdan İshak Çakmak'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Bursaspor puanını 17'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 12 puanla 15. basamakta kaldı.

ALİ AKMAN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki genç yetenek Ali Akman, 4 maçlık suskunluğunu bozdu ve Bandırmaspor ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

13 resmi maça 8 gol ve 3 asist sığdıran Ali Akman'ın ismi Galatasaray, Fenerbahçe, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih ile anılıyordu.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Bursaspor: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)

Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Burak Kapacak, Dk. 64 Canberk Yurdakul, Dk. 90 3 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 57 Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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