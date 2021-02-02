Son Dakika: Bursaspor, Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ı kadro dışı bıraktı!

Bursaspor'da Ali Akman depremi yaşanıyor. Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni sezon için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman, kadro dışı kaldı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

''Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''

AYHAN AKMAN'DAN TEPKİ! ''NE YAPTI BU ÇOCUK?''

Ayhan Akman, yeğeni hakkında Bursaspor tarafından verilen bu karar hakkında konuşurken ''Ali ne yaptı da kadro dışı bırakılıyor? Bu çocuk Bursaspor'a hizmet etti. Sezon sonu serbest. O zaman şunu da söyleyeyim. Asgari maaşa futbol oynuyor. Bırakın da hayalinin peşinden koşsun çocuk.'' sözlerini kullandı.

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