Son dakika | Burhan Eşer, Batuhan Karadeniz'in yanına! Hekimoğlu Trabzon FK...

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde Hekimoğlu Trabzon FK Genel Sekreteri Hakan Sağlam’ın katılımı ile yapılan imza töreninde tecrübeli oyuncu Burhan Eşer, kendisini 2 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Hakan Sağlam, bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Biz de bu hedef doğrultusunda kaliteli oyuncuları kadromuza katıyoruz. Burhan Eşer’in de ne kadar kaliteli olduğunu söylemeye gerek yok. Kulübümüze en iyi şekilde katkı yapacaktır" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı orta saha oyuncusu Burhan Eşer ise, "Hedefi şampiyonluk olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sezon takımımızın şampiyonluğu için elimden geleni yapacağım. Takım arkadaşlarımızda birlikte hak ettiğimiz lig olan bir üst lige çıkmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

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