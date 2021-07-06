Son Dakika: Burak, Yusuf ve Zeki'nin takımı Lille'den şok karar! Küme düşürdü, takımın başına geldi

Fransa Ligue 1’de müthiş sezonun ardından şampiyonluğunu ilan eden Lille’de teknik direktör Christoph Galtier beklenmedik bir kararla Nice ile anlaşmıştı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi lejyonerlerimizin formasını giydiği Lille’i şampiyon yapan Christoph Galtier'in bu kararı tartışma konusu olurken Lille yeni hocasını belirledi.

KÜME DÜŞÜREN HOCA GELDİ

Fransız ekibi son olarak 2019’da Guingamp’ın teknik direktörlüğünü yapan Jocelyn Gourvennec ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Son sezonunda Jocelyn Gourvennec yönetimindeki Guingamp, Fransa Ligi’ni 20. ve son sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Lille’in bu seçimi şok etkisi yarattı.

Öyle ki bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fransız ekibinin adı Claudio Ranieri ile geçiyordu.

Lille'de Mşke Maignan Milan'a transfer olurken Boubakary Soumare Leicester'a gitti. Renato Sanchez'in de Liverpool'a transfer olacağı iddia ediliyor.