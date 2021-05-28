Son Dakika: Burak Yılmaz'ın talipleri netleşiyor! Yeni durağı İtalya olabilir...

İtalyan kulüpleri, attığı gollerle Fransa’da Lille’i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki milli golcü Burak Yılmaz’ı transfer edebilmek için yarışıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mourinho'nun göreve başlayacağı Roma ve bir başka İtalyan kulübü Fiorentina milli golcünün menajeriyle temasa geçti ve Lille'i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki golcünün ayrılabileceği ifade edildi.

Fransız ekibindeki bir diğer milli oyuncumuz Zeki Çelik'e de Everton ve Tottenham ile Roma kulüplerinin talip olduğu kaydedildi. 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'un 2 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncunun 15- 20 milyon Euro arasında bir rakamla satılacağını bildirdi.

YUSUF YAZICI TAKIMDA KALACAK

Teknik direktör Chrisophe Galtier ve kaleci Mike Maignan'ın ayrılığı sonrasında Burak ve Zeki'ye teklif yağarken Lille'in Yusuf Yazıcı'yı yeni sezonda kadroda tutacağı öğrenildi.