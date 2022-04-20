Son dakika: Burak Yılmaz'dan tarihi transfer! Beşiktaş veya Galatasaray derken...

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e 35 yaşında giden ve Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk takım arkadaşlarıyla PSG'nin ligdeki hakimiyetini kıran ve şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz 37 yaşında tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Fransa basınında çıkan haberlere göre sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Uzun süredir MLS ekiplerinin gündeminde olan Kral'ın ailesiyle birlikte yeni bir macera yaşamak için Amerika'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli golcünün ismi, eski takımları Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.

MLS'TE OYNAYAN İKİNCİ TÜRK OLACAK

Burak Yılmaz, MLS'e transfer olması halinde 1976-1980 yılları arasında New York Cosmos forması giyen Yasin Özdenak'tan sonra Amerikan Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Haberin Devamı

YASİN ÖZDENAK KİMDİR?

Türkiye'de İstanbulspor ve Galatasaray formaları giyen Yasin Özdenak, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gökmöen Özdenak'ın da kardeşi. 1976 yılında Galatasaray'dan ayrılan Yasin Özdenak, New York Cosmos ile anlaşıp 4 yıl boyunca bu takımda forma giydi. Özdenak 1980 yılında kariyerine nokta koydu.

BURAK YILMAZ'IN LILLE KARNESİ

Bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda toplam 36 maçta giyen Burak Yılmaz, 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Kral, ligde 4 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol kaydetti.

Burak Yılmaz geçen sezon ise 33 maçta 18 gol atıp 5 de asist yapmış ve şampiyonluğun en önemli mimarı olmuştu.

MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI

Burak Yılmaz, A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası bileti alamadığı Portekiz maçı sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Ay-yıldızlı formayla 77 maçta 31 golü bulunan Burak Yılmaz, Portekiz maçındaki kritik penaltıdan yararlanamamıştı.