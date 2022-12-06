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Son Dakika: Burak Yılmaz'dan Süper Lig sürprizi! Teknik direktör oluyor derken...

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#Transfer#Adana Demirspor#Burak Yılmaz
Son Dakika: Burak Yılmazdan Süper Lig sürprizi Teknik direktör oluyor derken...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 09:05

Türkiye'de iki kez gol kralı olan ve Fransa'da Lille ile şampiyon olup tarih yazan tecrübeli golcü Burak Yılmaz için Süper Lig ekibi harekete geçti.

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Kadrosundaki yıldızlarla da ligimize renk katan Adana Demirspor için bir bomba transfer haberi daha geldi. Balotelli, Remy, Assombalonga ve Dzyuba gibi her zaman üst düzey golcülerle mücadele eden Adana ekibi yine Süper Ligi sallayacak bir transferin peşinde.

ADANA DEMİRSPOR YİNE BOMBA PEŞİNDE

Geçtiğimiz haftalarda Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler en büyük eksikliğini forvet bölgesinde yaşıyor. Bu sezon topladığı 24 puanla ligde 3. sırada yer alan Güney ekibi, pek çok maçta Emre Akbaba’yı ileri uçta oynatmıştı. Mavi-Lacivertliler, bomba bir hamle hazırlığında...

'TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTER MİSİN BURAK YILMAZ?'

Fanatik'in haberine göre; Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak. Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard’ta devam eden Burak’ın Türkiye’ye dönmek isteyip istemeyeceğini soracak olan Adana Demir, ‘Kral’ın tavrına göre strateji belirleyecek.

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ADANA DEMİR TRANSFERLERİYLE OLAY YARATTI

Süper Lig'deki ilk sezonunda uzun süre üst sıraları kovalayan, oynadığı futbolla sempati kazanan Adana Demirspor sonunu çok iyi getiremeyip geçen sezonu 55 puanla 9. sırada kapatmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile pozitif futbol oynayan ve seyir zevki yüksek maçlar izleten Mavi Şimşekler aynı zamanda transferleriyle de çok konuşulmuştu.

RAKİP OLDULAR

Babası Adanalı olan ve daha önce Mavi-Lacivertli ekibin Süper Lig’e çıkmasının ardından kutlama mesajı yayınlayan BURAK YILMAZ, dün Adana Demirspor’a hazırlık maçında rakip oldu. Fortuna Sittard, Antalya’daki mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanırken, 37 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.

YILDIZLARIN ADRESİ

Süper Lig'e çıktığında; Younes Belhanda, Mathias Vargas, Loic Remy, Mario Balotelli, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, David Akintola ve Simon Deli gibi yıldızları kadrosuna katan Lacivert-Mavililer, bu sezon da Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou N'Diaye, Artem Dzyuba ve Yaroslav Rakitskyi'ye imza attırmıştı.

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#Transfer#Adana Demirspor#Burak Yılmaz

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