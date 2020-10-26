Son Dakika | Burak Yılmaz'dan özür açıklaması!

Lille ve Nice arasında 1-1 sona eren karşılaşmanın son bölümlerinde oyundan alınmasının üzerine sinirli tavırları ile dikkat çeken Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından özür diledi.

Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

''Dün maç sırasında sarı kart görmemin ardından sinirlendim. O adrenalin ile kenara gelince tepki gösterdim. Gösterdiğim tepki herhangi bir şahsa karşı değildir. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hocamızdan, arkadaşlarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum.''

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