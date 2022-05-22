Son Dakika: Burak Yılmaz'dan Lille'e duygusal veda! Süper Lig'e mi dönüyor?

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Rennes maçında tribünlerin yoğun alkışı eşliğinde şampiyonluk yaşadığı takımına veda etti.

Karşılaşma öncesinde takımdan ayrılacağını açıklayan Burak Yılmaz, 81. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcumuzun oyuncu değişikliği için tabelada numarası yandığı anda tribündeki tüm taraftarlar alkışlamaya başladı.

Alkışlar eşiğinde kenara giden Burak Yılmaz, kaptanlık pazubandını Fonte'ye taktı. Oyundan çıktıktan sonra teknik direktör Jocelyn Gourvennec'e sarılan tecrübeli futbolcu kısa bir konuşmanın ardından yedek kulübesine doğru yöneldi.

"BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR"

Burak Yılmaz ayrıca oyundan çıkarken kafasının üzerine vurarak tribünleri dolduranlara "Başımın üzerindesiniz" mesajı verdi. Deneyimli golcü, maçtan önce kulüp tarafından yayınlanan veda mesajaında, "Lille taraftarının başımın üstünde yeri var" ifadelerini kullanmıştı.

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SOSYAL MEDYADAN VEDA ETMİŞTİ

35 yaşında gittiği Fransa'da şampiyonluk yaşayan ve adeta kahraman olan Burak Yılmaz geçtiğimiz gün takım yemeğinde teknik heyet ve arkadaşlarıyla art arda fotoğraflarını Lille'i etiketleyerek kalp emojisiyle paylaşması veda ediyor şeklinde yorumlanmıştı. Nitekim tecrübeli golcüden beklenen paylaşım gelmişti. Burak Yılmaz, 20 Mayıs'ta yaptığı paylaşımla Lille'de son maçına çıktığını açıklamıştı.

Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim, sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

LILLE: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER KRAL

Lille'dan yapılan videolu paylaşımda ise; "Her şey için teşekkürler Kral" mesajı yer aldı.

VEDA MESAJINDA O SÖZLER

Hayatım boyunca dikkat ettiğim şeyler oldu her zaman. Beni bu noktalara getiren, tamamen hiçbir şeyden vazgeçmemem. Hiçbir şeyden korkmamam, Bırakmamamdı. Bu her zaman benim hayatımın en güzel anlarından biri olacak. Çünkü Türkiye'de çok şampiyonluklar kazandım ama Fransa'da gelip, PSG'nin önünde şampiyon olmak ayrı bir güzellik, ayrı bir mutluluktu ve bu şampiyonluğun önemli parçalarından bir tanesiydim ben. Bence biz birazcık bu sene bu duygulardan yoksun kaldık. Tekrardan geçen seneki o başarıya aç, vazgeçmemek, bırakmamak gibi duyguları yakalamaları lazım. İyi ve yetenekli bir grup var. Bunlara karakterlerini de koyarlarsa Lille tekrardan önümüzdeki sene iddialı bir takım haline gelecektir. Lille taraftarı harika. Taraftarların beni sevdiğini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Hiç yalan yok ama onlar da şunu unutmamalılar. Biz geçen sene bir tarih yazdık. Bu sene başında kupayı alırken bir tarih yazdık. Bu her sene böyle devam edemezdi. Lille taraftarlarının hepsinin başımın üzerinde olduğunu söyledim. Onları çok mutlu ettiğimi düşünüyorum, çok sevindirdiğimi düşünüyorum. Onlar da beni çok mutlu etti. Bütün attığım goller, bütün mücadelem onların mutluluğu içindi. Bir kez daha onların hepsine selamlarımı iletiyorum. Burak Yılmaz

BURAK YILMAZ'IN LILLE KARİYERİ

Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asistlik performansla oynadı. Golcü futbolcu Fransız ekibiyle 1 Fransa Lig Şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası kazandı.

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BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY SÖYLENTİLERİ

Yeni sezon planlamasına devam eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gündemden düşmüyor. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lille'de bu sezon 36 maçta 7 gol-5 asistle oynayan, haziran sonunda ise kontratı bitecek 36 yaşındaki golcüyle görüştü.

Fransız ekibini geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a, "Hayalini gerçekleştirdin. Şimdi yuvana dönme zamanı. Gel, futbolu Beşiktaş'ta bırak. Takıma şampiyonluk yolunda ağabeylik yap" dedi.

Galatasaray'dan da teklif aldığı belirtilen Burak Yılmaz, henüz net bir yanıt vermedi. Beşiktaş kurmayları, 'Kral' lakaplı yıldıza, başarıya endeksli bir sözleşme teklifi hazırladı. Hedef, gençlerin ağırlıkta olacağı yeni kadroda, Burak Yılmaz kalibresinde bir yıldızla takıma deneyim kazandırmak.

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ADANA DEMİRSPOR İDDİALARI

Vincenzo Montella yönetiminde Süper Lig ’de başarılı bir sezonu geride bırakmak üzere olan Adana Demirspor, transfer döneminde yine adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor. Şimşekler, bir süre önce Lille’de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ı gündemine almıştı. Yönetim yıldız golcüyü takıma kazandırmayı çok istiyor.

37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor’da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti. Adana Demirspor, Fransa’da kontratı bitecek olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz’ın menacerine kulübün ilgisini iletti. Tarafların kısa sürede işi sonuçlandırmak adına bir araya gelmesi bekleniyor.

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MLS'E GİDER Mİ?

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e 35 yaşında giden ve Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk takım arkadaşlarıyla PSG'nin ligdeki hakimiyetini kıran ve şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz 37 yaşında tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Fransa basınında çıkan haberlere göre sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Uzun süredir MLS ekiplerinin gündeminde olan Kral'ın ailesiyle birlikte yeni bir macera yaşamak için Amerika'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli golcünün ismi, eski takımları Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.

MLS'TE OYNAYAN İKİNCİ TÜRK OLACAK

Burak Yılmaz, MLS'e transfer olması halinde 1976-1980 yılları arasında New York Cosmos forması giyen Yasin Özdenak'tan sonra Amerikan Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.