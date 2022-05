Son Dakika: Burak Yılmaz'dan Lille'e duygusal veda! Süper Lig'e mi dönüyor?

Hayatım boyunca dikkat ettiğim şeyler oldu her zaman. Beni bu noktalara getiren, tamamen hiçbir şeyden vazgeçmemem. Hiçbir şeyden korkmamam, Bırakmamamdı. Bu her zaman benim hayatımın en güzel anlarından biri olacak. Çünkü Türkiye'de çok şampiyonluklar kazandım ama Fransa'da gelip, PSG'nin önünde şampiyon olmak ayrı bir güzellik, ayrı bir mutluluktu ve bu şampiyonluğun önemli parçalarından bir tanesiydim ben. Bence biz birazcık bu sene bu duygulardan yoksun kaldık. Tekrardan geçen seneki o başarıya aç, vazgeçmemek, bırakmamak gibi duyguları yakalamaları lazım. İyi ve yetenekli bir grup var. Bunlara karakterlerini de koyarlarsa Lille tekrardan önümüzdeki sene iddialı bir takım haline gelecektir. Lille taraftarı harika. Taraftarların beni sevdiğini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Hiç yalan yok ama onlar da şunu unutmamalılar. Biz geçen sene bir tarih yazdık. Bu sene başında kupayı alırken bir tarih yazdık. Bu her sene böyle devam edemezdi. Lille taraftarlarının hepsinin başımın üzerinde olduğunu söyledim. Onları çok mutlu ettiğimi düşünüyorum, çok sevindirdiğimi düşünüyorum. Onlar da beni çok mutlu etti. Bütün attığım goller, bütün mücadelem onların mutluluğu içindi. Bir kez daha onların hepsine selamlarımı iletiyorum.

Burak Yılmaz