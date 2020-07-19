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GeriFutbol Son Dakika | Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! 'Yakışmıyor'
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Haber Giriş: 19.07.2020 - 23:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! 'Yakışmıyor'

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Son Dakika | Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! 'Yakışmıyor'
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Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

Başakşehir'i tebrik ederim, inşallah Allah bize de o duyguyu yaşatır. Elimden geleni yaptım, 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. 3.'lük, 4.'lük bize yakışmaz, biz şampiyon olmalıyız. Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz.

ŞU AN KONUŞMUYORUM

Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim.

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