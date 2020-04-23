Son Dakika | Burak Yılmaz'dan 'ayrılık' açıklaması

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı.

Golcü futbolcu, "Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman gerek ülkem için gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." şeklinde konuştu.





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