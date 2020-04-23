Son Dakika | Burak Yılmaz'dan 'ayrılık' açıklaması
Burak Yılmaz hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanlayarak, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı.
Golcü futbolcu, "Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman gerek ülkem için gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." şeklinde konuştu.
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