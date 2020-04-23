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GeriFutbol Son Dakika | Burak Yılmaz'dan 'ayrılık' açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | Burak Yılmaz'dan 'ayrılık' açıklaması

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Son Dakika | Burak Yılmaz'dan 'ayrılık' açıklaması
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Burak Yılmaz hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanlayarak, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, hakkında çıkan 'maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı.

Golcü futbolcu, "Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman gerek ülkem için gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı." şeklinde konuştu.

Son Dakika | Burak Yılmazdan ayrılık açıklaması

 

 

Son Dakika | Burak Yılmazdan ayrılık açıklaması

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