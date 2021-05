Son Dakika: Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten flaş açıklamalar! Transfer, EURO 2020 ve şampiyonluk...

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Zeki Çelik: İtalya maçı çok önemli. Turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. Lille'de güzel bir şampiyonluk yaşadık ama şimdi Milli Takım'dayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Yusuf Yazıcı: Milli Takım'a çok mutlu geliyoruz. Milli takım kampını hep çok özlüyorum. Burası çok başka. Herkes birbirini çok seviyor. Burada bir aile ortamı var.



Burak Yılmaz: A Milli Takım forması bizim için çok önemli. Takımlarımızda ne kadar başarılı olsak da buradaki başarı bizim için çok önemli. Kampımıza kısa bir süreliğine ailelerimiz de dahil oldu. Hocamıza da teşekkür ediyoruz bizi rahat ettirmek için her şeyi düşünüyor. İki gün dinlenmenin ardından hedeflerimize konsantre olup kampımıza başlayacağız. Hedeflerimiz var. İnşallah başarılı bir süreç başlayacak.

Nereye kadar gidebiliriz? Yarı final, final olabilir mi?

Burak Yılmaz: Bu hedefleri bizler oluşturduk. Uluslar Ligi'nde konsantrasyon eksikliğimiz oldu. Gruptan çıkacağız, finale gideceğiz diye bakmamak lazım. Teknik olarak bakmamız lazım. Benim öncelikli hedefim İtalya maçı. O maçı almamız lazım ilk olarak hedefe. Genel fotoğrafa bakmamız lazım. Öncelikli hedefimiz İtalya maçı.

Merih Demiral, Chiellini ve Bonucci'ye senin gollerini izlettiğini söyledi. Sen İtalyan savunmasından çekiniyor musun?

Burak Yılmaz: Çekinme korkma olayı fazla gündeme geldi son zamanda. Biz kimseden çekinmiyoruz. Rakiplere saygımız çok büyük. Maçın önemimin, ne denli sert geçeceğinin farkındayız. İtalya defansıyla ekol olmuş dünya futbolunda. Çekinme veya korkma yok. İki takımda da yoktur. Baskı benim için her zaman iyi olmuştur biliyorsunuz.

Bugün L'Equipe'de Galtier'den sonra sizin de takımdan ayrılacağınız iddia edildi. Bunun gerçekliği nedir?

Zeki Çelik: Geleceğim hakkında bir plan yapmadım. Milli Takım'a ve EURO 2020'ye odaklandım. Turnuva sonrasında bakacağız.

Burak Yılmaz: Geçmişte çok sıkıntılı şeyler yaşandı. Bir başarısız dönem de yaşandı ama o başarısız dönemde de genç arkadaşlarımız kadroya kazandırıldı. Güzel bir ekip oluştu. Milli ruh yeniden ortaya çıktı. Basınımız da bize bu dönemde yardımcı oldu. Son dönemde Şenol hocanın da etkisiyle bu hava çok arttı. Şenol hoca ile ilgili konuşmaya başlarsam 2 gün sürer.

Futbolda tecrübe çok önemli. Siz şampiyon oldunuz. Bu şampiyonluk EURO 2020'de size bir tecrübe yansıtacak mı?

Burak Yılmaz: Yusuf bana şampiyon olmadan önce söylediklerini anlatsın. Eğer şampiyon olursak neler yapacağını... "Şampiyon olursak beni burada tutamazlar" dedi...

Yusuf Yazıcı: Abi onlar aramızda kalacaktı. Şampiyonluk bize çok büyük özgüven kattı. Kampta bir arkadaşımız İtalya'dan, birimiz İngiltere'den, birimiz İspanya'dan bahsediyor. Bakınca bizler Avrupa futbolunu domine etmişiz, fethetmişiz. Hepimiz iyi yerlerde oynuyoruz. Bu bizi EURO 2020'de farklı yerlere götürebilir.

Görece zayıf rakiplerde sıkıntı yaşıyoruz. Bunun sebebi nedir?

Burak Yılmaz: Letonya maçını söylüyorsunuz sanırım. Biz o maça gidene kadar 2,5 günde bir maç oynadık. Lille'de de yoğun bir maç takvimimiz vardı. Letonya maçının talihsizliği son maç olmasıydı. Çok yorulmuştuk. 16-17 arkadaşımız koronavirüse yakalandı. Kolay veya zor maç diye ayırmıyorum ama büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Hocamız da buna vurgu yaptı. Böyle maçlara daha iyi hazırlanacağımızı söyledi. 'Büyük maçlara değil, küçük maçlara hazırlamam lazım sizi' dedi. İnşallah bu hazırlıkla o maçları da daha iyi oynayacağız.

Lille'deki şampiyonluğunuzda bizim bayrağımızı dalgalandırmanız, Yusuf'un 'Bize her yer Trabzon' diye bağırması... Bunlardan sonra size bakış nasıldı?

Yusuf Yazıcı: Ben Trabzon'dan ayrılırken ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek istediğimi söylemiştim. Planlı bir şey değildi, elime mikrofonu aldım ve söyledim.

Zeki Çelik: Kutlamalarda binlerce Türk bayrağı vardı. Orada yaşayan vatandaşlarımız bize çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Burak Yılmaz: İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu çok iyi biliyorum. Hala da çok iyi denilemez. Bir Türk gibi oynamak, başarılı olmak önemliydi. Çok şükür mahçup olmadık. Devlet büyüklerimiz sürekli bizimleydi. Maçlardan sonra konuştuk. Fransa gibi sıkıntılı ilişkilerin olduğu bir ülkede Türk bayrağını dalgalandırmamızın ülkemizi ve oradaki vatandaşlarımızı mutlu ettiğini biliyorduk. Bunu başarmak mutluluk verici.

PSG'nin önüne geçip şampiyon olmayı nasıl anlatırsın? Sezon başında da söyle bir iddian olmuştu...

Burak Yılmaz: Biz hiçbir şeyi tek başımıza yapmadık. Harika bir takımımız ve hocamız var. Hepsine selam olsun. Bir ara 5-6 puan fark attık PSG'ye. O zaman 'Acaba mı?' dedim. Onların Şampiyonlar Ligi'nde bizim de UEFA Avrupa Ligi'nde maçlarımız vardı. Zeki ile de konuştuk 7 ay kadar önce. 5-6 puan öndeydik ve şampiyon oluruz dedik. Olağanüstü bir başarı. Yıllar sonra daha iyi anlaşılacak. Mbappe ve Neymar olarak bakmamak lazım dünyanın en iyi takımına karşı şampiyon olduk. Mbappe ve Neymar dünyanın en iyi iki oyuncusu bence. Mbappe özellikle. Mutluyuz. İyi iş başardık.



Zeki Çelik: Fransa'da uzun zamandır oynuyorum. Bütün takımları iyi tanıyorum. Burak abi geldiğinde böyle bir şey hissettim ve söyledim. Gerçek olduğu için çok mutluyum.

Sen sessiz sedasız gittin Lille'e. Bizim ligdeki sağ bekler hep yabancı, sen gidip orada başarılı oldun. Neler söylersimn?

Zeki Çelik: Ben kendi hedefimi her zaman yukarı koydum. Kendimi yetiştirmek açısından AVrupa'ya gitmeyi tercih ettim. Türk futboluıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama güzel iş yaptım.

Süper Lig'de geride kalan sezon için ne söylemek istersin?

Burak Yılmaz: Türkiye'de çok çetin bir lig oldu. Yenenin de yenilenin de hakemlerden şikayetçi olduğu zamanlar oldu. Kaosun olduğu dönemler oldu. Bununla ilgili çok şey söyleyebilirim ama konumum itibariyle bir şey söylemeyeyim. Bütün sıkıntıların ne olduğunu biliyorum ama söylemek haddim değil. İnşallah büyüklerimiz bunlara çözüm bulacaktır.

Yusuf Yazıcı: Şu anda takımdaki birçok oyuncu Avrupa'da üst seviye oynuyor. Biz onları bildiğimiz gibi onlar da artık bizi biliyor. Bence onlar da bizden çekiniyordur. Onlar da bizim potansiyelimizin farkında. Fransa'yı geçen takımız. Biz İtalya'yı biliyoruz ama onlar da bizi biliyorlar.

Burak, her şeye başladığın yerdesin, Antalya'da, Milli Takım kaptanı olarak kamptasın. Senin sefrüvenin nasıl devam edecek?

Burak Yılmaz: Ben 7 yaşında Antalyaspor'da başladım şimdi 35 yaşındayım. Allah'a şükürler olsun çok güzel günler yaşadım. Her şeyi yaşladım, kovuldum, gol kralı oldum, en yüksek bedelle transfer oldum. Futbolkun iyi kötü her şeyini biliyorum. Her şeyi çözebileceğimi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimle ilgili daha önce Galatasaray'a dönmek istediğimi söyledim olmadı, Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim olmadı. Lille'de devam eder miyim bilmiyorum. Teklifler var, güzel teklifler var. Şu anda tamamen İtalya maçını ve turnuvayı düşünüyorum. Bugün itibariyle Lille şampiyonluğunu kapatıyoruz. Harika bir şey yaşadık ama hiçbir şey Milli Takım'ın, Milli Takım maçının önüne geçemez. Bundan sonra bize ve hocama Lille ile, Lille şampiyonluğuyla ilgili bir şey sorulmamasını rica ediyorum. Tamamen Milli Takım'a odaklanalım.

Türk halkına mesajınız nedir?

Zeki Çelik: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Desteklerini esirgemesinler. Gideceğimiz yerlere onları da bekliyoruz.

Yusuf Yazıcı: Kazandığımız şampiyonluğu Türk halkına ve bizi her koşulda destekleyenlere armağan etmek istiyorum. Bize güvensinler. Ne olursa olsun arkamızda dursunlar. Kazanamayacağımız bir başarı yok.

Burak Yılmaz: Türk halkının her şekilde bizimle beraber olduğunu biliyoruz. İyi veya kötü sonuç olabilir ama onlar hep bizimle. Onların desteğiyle en iyi yerlere gitmeye çalışacağız. Azerbaycan da bizim kardeşimiz. Bugün onlarla oynayacağız. Bakü'de iki maça çıkacağız. Orada oynamak da avantajımız olabilir. İnşallah bir galibiyetle Bakü'ye gidebiliriz.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...