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Haber Giriş: 11.05.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Burak Yılmaz yılın oyuncusu adayı! Neymar, Mbappe...

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Son Dakika: Burak Yılmaz yılın oyuncusu adayı! Neymar, Mbappe...

Fransa'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Lille'in şampiyonluk yürüyüşünde başrol oyuncularından olan Burak Yılmaz'ın bu başarısı büyük takdir görüyor. Milli futbolcu, Ligue 1'de yılın oyuncusu adaylar arasında gösterildi.

Lille forması altında gösterdiği performansla Fransızları kendine hayran bırakan Burak Yılmaz 'Yılın Futbolcusu' ödülüne aday gösterildi.

Burak Yılmaz, Ligue 1'de yılın oyuncusu adayları arasında yer aldı. Listedeki diğer isimler şöyle;

- Neymar
- Mbappe
- Depay
- Ben Yedder

Burak, Aralık ve Nisan aylarında kulübün yaptığı oylamada da ayın oyuncusu ödülünü kazanmıştı..

Son Dakika: Burak Yılmaz yılın oyuncusu adayı Neymar, Mbappe...

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