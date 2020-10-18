Son Dakika | Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Lille 4 golle kazandı!

Fransa Ligue 1'de Lille ile Lens arasında oynanan mücadeleye Türk yıldızlar damgasını vurdu.

Maçın henüz 11. dakikasında Burak Yılmaz ile öne geçen Lille, 47. dakikada Bamba, 69. dakikada Ikone goller bularak skoru 3-0'a getirdi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise sahneye Yusuf Yazıcı çıktı ve farkı 4'e yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Lens'i 4-0 mağlup etti. Konuk ekipte 57. dakikada Gradit ve 75. dakikada Clement kırmızı kart gören isimler oldu.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 17 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

İLK 11'LER

Lille: Maignan; Çelik, Jose Fonte, Botman, Bradaric; Luiz Araujo, André, Renato Sanches, Bamba; Burak Yılmaz, David

Lens: Leca; Gradit, Bade, Radovanovic; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Haidara; Kakuta; Sotoca, Jean.